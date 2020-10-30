Китайский конкурент «Яндекс.Такси» запустится в 15 городах

Принадлежащий китайской Didi Chuxing агрегатор такси DiDi с 30 октября открыл регистрацию для водителей в 15 городах России. Как объяснил представитель компании, это означает, что сервис в них точно заработает, пишут «Ведомости».

К Казани, где агрегатор запустился в августе, прибавятся Белгород, Брянск, Владимир, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула и Чебоксары.

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Ранее финансовый директор сервиса «Яндекс.Такси» Евгений Сендеров отмечал, что в столице Татарстана DiDi удалось навязать им конкуренцию и выйти на второе место по количеству поездок.

Сроки запуска приложения для пользователей в новых городах в «Диди мобилити рус» не раскрывают. Однако представитель сервиса заметил, что комиссия приложения (процент от стоимости поездки, который забирает себе компания) стала выше, чем в момент его выхода на российский рынок — 9,5 процента вместо 5.

Эксперты отмечают, что в Казани сервис вел себя агрессивно, то есть использовал различные акции для пользователей и давал высокий гарантированный заработок для водителей. В настоящее время от части этих акций DiDi отказался.

Компания работает в десяти странах. Помимо Китая и России, она есть в том числе в Бразилии и Мексике. Общее число пользователей сервиса достигло 550 миллионов. Также он оказывает услуги по прокату велосипедов, доставке еды и логистике. В 2012-м году DiDi выкупил местное отделение Uber и теперь почти полностью контролирует рынок в КНР.