Россиян предупредили о резком росте цен на такси

В России официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов может привести к резкому росту цен на поездки на 22-23 процента. Об этом говорится в исследовании Института Гайдара, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В настоящее время агрегаторы не устраивают водителей такси в штат. В основном, они работают как индивидуальные предприниматели или как самозанятые. С инициативой дать водителям право требовать заключения трудовых договоров ранее выступили представители общественных движений. Однако тогда издержки работодателей вырастут на 30 процентов, а объем спроса сократится почти на 25 процентов, сказано в исследовании.

Самый экономически благоприятный сценарий для развития рынка — работа основной части водителей в режиме самозанятости и дальше, иначе бюджет не досчитается 40 процентов поступлений от сектора, предупреждают эксперты. Однако профсоюзы считают, что только при трудоустройстве водителей можно защитить их права.

Ранее стало известно, что сервис для заказа такси и каршеринга китайской компании DiDi Chuxing (работает под брендом DiDi) пришел в Россию. Первым городом, где он появился, стала Казань.