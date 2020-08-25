Китайский конкурент «Яндекс.Такси» пришел в Россию

Сервис для заказа такси и каршеринга китайской компании DiDi Chuxing (работает под брендом DiDi) пришел в Россию. Первым городом, где он появился, стала Казань, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиционного развития Татарстана.

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Конкурент «Яндекс.Такси» появился на дорогах Казани 25 августа. В июле DiDi начал сотрудничать с таксопарками и подключать местных водителей к своему сервису. В сентябре-декабре китайские такси могут появиться также в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

DiDi Chuxing — крупнейший сервис автомобильных перевозок, которым пользуются более 550 миллионов пассажиров по всему миру. В 2012-м году DiDi выкупил местное отделение американской Uber и теперь практически полностью контролирует рынок в КНР. В планах компании заняться доставкой. DiDi может купить российское подразделение международной компании экспресс-доставки Dostavista стоимостью в 5-6 миллиардов рублей.

В 2019 году «Яндекс.Такси» задумался о покупке группы компаний «Везет», замахнувшись на монополию на рынке агрегаторов. Однако попытке компании занять более 50 процентов рынка такси воспрепятствовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство в июне нынешнего года отказало «Яндекс.Такси» в покупке активов.