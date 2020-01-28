«Яндекс» в третий раз замахнулся на монополию

Компания «Яндекс.Такси», крупнейший в России агрегатор такси, в третий раз подала ходатайство о покупке группы компаний «Везет». Ою этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Одобрение сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС) позволит «Яндекс.Такси» замахнуться на монополию на рынке агрегаторов. В прошлом году его доля приближалась к 50 процентам, «Везет» занимал 20-25 процентов.

В целом после слияния образовавшаяся компания может занять более 50 процентов рынка такси, что негативно воспринимают в ФАС. В августе глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что «не испытывает большого восторга по поводу этой сделки».

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Как указывали в другом крупном сервисе, Gett, покупка закончится сокращением присутствия остальных агрегаторов и создаст барьеры для входа на рынок. Для потребителей это будет означать рост стоимости поездок и уменьшение безопасности, а для водителей — снижение доходов и увеличение рабочего дня. В компании выражали уверенность, что сделка окончательно оформит доминирующее положение «Яндекс.Такси».

В связи со сложностью переговоров «Яндекс.Такси» уже во второй раз отозвал ходатайство и подал его заново. В октябре в сделку попали дополнительно сервис грузоперевозок «Везет Добро». Отзыв в конце года в компании объяснили необходимостью «дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке».

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