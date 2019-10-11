«Яндекс» остался без монополии

«Яндекс.Такси» отозвал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении активов конкурента — агрегатора «Везет», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Отмечается, что ходатайство отозвано из-за изменений параметров будущей сделки. Ожидается, что в ее периметр будут внесены дополнительные активы, в том числе сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».

Новое ходатайство с уточненными условиями уже подано в ФАС. При этом в самой службе указали, что пока не получали документ.

О возможном слиянии «Яндекс.Такси» и «Везет» стало известно в июле, когда в ФАС была подана первая заявка от зарегистрированной в Нидерландах MLU B.V. — совместной компании объединившихся в 2017 году «Яндекс.Такси» и подразделения Uber в России и некоторых странах СНГ. Сообщалось, что «Яндекс» приобретет программное обеспечение и кол-центры «Везет».

Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял впоследствии, что «не испытывает восторга» по поводу объединения двух крупных игроков рынка.

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