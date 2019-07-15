«Яндекс» нацелился на монополию

Компания MLU B.V., зарегистрированная в Нидерландах и владеющая совместным предприятием «Яндекс.Такси» и филиала Uber в странах СНГ, приобретает активы агрегатора такси «Везет», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Сообщается, что MLU B.V. приобретет программное обеспечение и колл-центры «Везет». В рамках сделки текущие акционеры группы «Везет» получат 3,5 процента акций MLU, а также будут претендовать на 71,5 миллиона долларов в случае успешного достижения целей объединенной компании.

MLU собирается вложить в развитие новых активов около восьми миллиардов долларов. Четыре миллиарда из них пойдут на внедрение технологий безопасности поездок, остальное — на программы поддержки таксопарков и водителей в регионах. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года.

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Группа компаний «Везет» в нынешнем виде образовалась в 2017 году после слияния компаний Fasten (владеет брендами «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (бренды RuTaxi, «Лидер» и «Везет»). Образовавшаяся компания стала одним из лидеров российского рынка агрегаторов такси. До нынешнего момента крупнейшим акционером «Везет» был фонд прямых инвестиций UFG Private Equity, в 2000-х годах инвестировавший в «Яндекс». Также совладельцем компании является интернет-холдинг Mail.ru Group, в прошлом году предоставивший «Везет» займ с правом конвертации займа в пакет акций.

MLU B.V. была образована в 2017 году путем слияния «Яндекс.Такси» и бизнеса американской Uber в странах СНГ. «Яндекс» инвестировал в совместное предприятие 100 миллионов долларов, Uber — 225 миллионов. Доли владения распределились в обратной пропорции: 59,3 процента отошло «Яндексу», 36,6 процента — Uber, еще 4,1 процента было передано сотрудникам.

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