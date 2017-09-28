В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»

Глава ФАС Игорь Артемьев подтвердил готовность ведомства одобрить сделку по созданию совместного предприятия между Uber и «Яндекс.Такси». По его словам, если и будет предписание, то оно коснется лишь деталей. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Создание совместного предприятия «в принципе будет одобрено», сообщил Артемьев. «Мы смотрели доли, они не являются раздражающими, поскольку десяток компаний работает в России на этом рынке», — цитирует чиновника «Коммерсантъ».

При этом глава антимонопольного ведомства не исключил, что участникам сделки может быть выдано предписание. Оно будет касаться «каких-то особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации, возможно, вопросов безопасности потребителей», отметил Артемьев.

ФАС получила ходатайства «Яндекс» и Uber об объединении бизнесов в России 18 августа. Документы подлежали рассмотрению в течение 30 дней с даты получения с правом продления еще на два месяца.

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«Яндекс» и Uber 13 июля подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян пояснил, что после объединения сервисов для пользователей будут по-прежнему доступны оба приложения — как «Яндекс.Такси», так и Uber. Однако базу водителей объединят на единой платформе, что обеспечит таксистам получение заказов сразу из двух программ.

Он также добавил, принято решения проинвестировать в объединенную компанию 325 миллионов долларов. На 59,3 процента платформа будет принадлежать «Яндексу», на 36,6 процента — Uber, и на 4,1 процента — сотрудникам самой платформы. «Вместе мы будем строить "персональный общественный транспорт" — альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро», — подытожил он.

«Яндекс.Такси» и Uber — крупнейшие в России сервисы по онлайн-заказу такси. Uber запустили в Москве в ноябре 2013 года, сегодня сервисом пользуются в почти 20 городах России. «Яндекс.Такси», появившийся в 2011 году, работает более чем в 100 городах России, Украины, Армении, Грузии, Казахстана и Белоруссии.