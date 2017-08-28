Руководство Uber выбрало нового гендиректора

Место гендиректора Uber вместо Трэвиса Каланика займет руководитель крупнейшей компании онлайн-бронирования туристических услуг Expedia Дара Хосровшахи. Об этом 27 августа сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Хосровшахи был выбран руководством компании из трех кандидатов на состоявшемся в минувшие выходные совещании. Другими претендентами на пост были Джеффри Иммелт из компании General Electric и Маргарет Уитмен из Hewlett-Packard Enterprise.

Издание отмечает, что с выбором нового главы компания рассчитывает вернуть стабильность и улучшить имидж, на который негативно повлиял ряд скандалов. В конце июня Каланик покинул свой пост. Появлялись сообщения о том, что его отставки потребовали пять крупных инвесторов. При этом он остается в совете директоров Uber.

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В середине августа глава спецподразделения службы столичной полиции Великобритании обвинил Uber в сокрытии преступлений сексуального и другого характера, совершенных водителями такси в отношении пассажиров.

Uber — американская международная компания из Сан-Франциско, создавшая в 2009 году одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Услуги доступны в более чем 76 странах и 596 городах мира.