Основатель Uber Тревис Каланик покинул свой пост

Основатель и генеральный директор компании Uber Тревис Каланик покинул свой пост. При этом он сохранил место в совете директоров. Об этом в среду, 21 июня, сообщает The New York Times.

Отмечается, что на такой шаг Каланика вынудило пойти давление со стороны крупных инвесторов. Среди них называется крупная венчурная компания Benchmark, финансировавшая на раннем этапе развития ряд успешных проектов, таких как Twitter и Instagram.

«Я люблю Uber больше, чем что-либо еще, так что, в этот трудный момент, я принял решение отступить, чтобы компания могла продолжить развитие, не отвлекаясь на дрязги», — заявил Каланик.

20 марта стало известно о том, что президент Uber Джефф Джонс оставил свой пост, разочаровавшись в методах руководства компании. «Методы и принципы, которых я придерживался на протяжении своей карьеры, несовместимы с увиденным и пережитым мною в Uber», — пояснил Джонс.

Тревису Каланику 40 лет, его состояние оценивается в шесть миллиардов долларов.

Онлайн-сервис заказа такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах. Летом 2016 года Uber продал китайский бизнес компании Didi Chuxing Technology Co.

