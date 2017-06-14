Резкие высказывания о женщинах привели к отставке члена совета директоров Uber

Основатель одного из крупнейших в мире частных инвестфондов TPG Capital Дэвид Бондерман объявил, что уходит из совета директоров онлайн-сервиса заказа такси Uber. Решение американского миллиардера стало следствием его заявления о нецелесообразности включения женщин в состав руководства компании. Об этом сообщила газета The New York Times.

В публикации отмечается, что Бондерман вступил в дискуссию с членов совета директоров Арианной Хаффингтон. Она сказала, что если в правлении компании есть одна женщина, то «скорее всего, в нем появится еще одна». Миллиардер, по данным The New York Times, высказался в том духе, что в руководстве из-за этого «будет больше болтовни».

Бондерман принес извинения, подчеркнув, что берет на ответственность за случившееся. Объясняя мотивы отставки, он сказал, что не хочет, чтобы его слова стали препятствием усилием Uber в формировании корпоративной «культуру, которой мы могли бы гордиться».

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Последнее время Uber буквально преследуют скандалы. В частности, в феврале этого года две бывшие сотрудницы обвинили руководство компании в сексизме и домогательствах. Гендиректор Uber Трэвис Каланик, заверил, что будет проведено тщательное расследование обнародованных фактов.

В марте президент Uber Джефф Джонс оставил свой пост. «Методы и принципы, которых я придерживался на протяжении своей карьеры, несовместимы с увиденным и пережитым мною в Uber», — пояснил Джонс.

Онлайн-сервис заказа такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах. Летом 2016 года Uber продал китайский бизнес компании Didi Chuxing Technology Co.