Uber получил 2,8 миллиарда долларов убытка за 2016 год

Uber по итогам 2016 года получил скорректированный убыток в размере 2,8 миллиарда долларов, передает «Интерфакс».

Выручка компании составила 6,5 миллиарда долларов. Причем в четвертом квартале прошлого года этот показатель увеличился на 74 процента, до 2,9 миллиарда долларов.

Сервис впервые раскрыл данные о своих финансовых результатах, при этом сведений за 2015 год не приводится. Как отмечает Bloomberg, данные об убытках не включают затраты на поощрение сотрудников акциями компании, вложения в недвижимость и покупку машин. Сюда же не входят потери сервиса примерно в миллиард долларов, полученные от работы в Китае.

В марте компанию покинул ее президент Джефф Джонс. Он заявил, что разочаровался в методах руководства компании. Он проработал на должности президента Uber полгода.

Онлайн-сервис по заказу такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах. Летом 2016 года Uber продал китайский бизнес компании Didi Chuxing Technology Co.