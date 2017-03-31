Определена самая часто забываемая россиянами в такси вещь

Наиболее часто российские пользователи сервиса Uber в 2016 году забывали в такси мобильные телефоны. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает Tjournal.

Как рассказали в пресс-службе Uber, в список оставляемых в машинах россиянами предметов также вошли зимняя одежда (шапки, шарфы и перчатки), солнцезащитные очки, портмоне, ключи и документы. Среди самых необычных вещей, забытых в автомобилях Uber, оказались парики, ружья, сабли и свежая рыба.

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Наиболее рассеянными пассажирами такси в России были признаны москвичи. За ними следуют жители Ростова-на-Дону, Новосибирска, Перми и Санкт-Петербурга. В Uber также определили дни, когда пользователи чаще всего обращаются в службу поддержки сервиса по поводу потерянных вещей. Это, в основном, предпраздничные или послепраздничные даты, например, 7 марта (канун Международного женского дня) или 2 января.

В среду, 29 марта, Uber опубликовал список вещей, которые теряют его клиенты из разных стран мира. Рейтинг во многом совпал с российской версией: его лидером стал мобильный телефон. В топ-5 также вошли кольца, ключи, портмоне и очки.

Среди самых необычных вещей, оставляемых в машинах Uber, оказались картины, омары, гитары, свадебные платья, бронежилеты, сумки с деньгами и так далее.

Uber — это онлайн-сервис, который соединяет пользователей, заказывающих такси с помощью смартфона, с водителями. Его услуги доступны в 250 городах 50 стран мира, включая Москву.

