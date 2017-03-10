В ЮАР таксисты заблокировали крупнейший аэропорт Африки из-за Uber

В Южно-Африканской республике таксисты заблокировали крупнейшую воздушную гавань Африки в знак протеста против сервиса Uber. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Reuters.

Сотни таксистов перекрыли главную трассу, ведущую в аэропорт имени Тамбо на окраине Йоханнесбурга. Они требуют запретить деятельность Uber, утверждая, что она грозит им разорением.

«"Убер" — это незаконно, — заявил представитель таксистов Ребен Мзайия (Reuben Mzayiya). — Если хотите возить людей, то должны зарегистрироваться в департаменте транспорта и выполнять их требования. "Убер" ничего этого не делает. Он просто создал параллельную структуру».

В результате акции тысячи людей рискуют опоздать на рейсы, руководство аэропорта ведет переговоры с авиаперевозчиками о возможной задержке вылетов в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Пассажирам рекомендовано выезжать в аэропорт на несколько часов раньше.

На данный момент в ЮАР насчитывается около четырех тысяч водителей, работающих в системе Uber, и более полумиллиона пользователей.

Uber — сервис, работающий как онлайн-площадка, соединяющая водителей с пользователями, заказывающими такси со смартфона. Его услуги доступны в 250 городах 50 стран мира, включая Москву. Деятельность сервиса неоднократно вызывала массовые протесты таксистов, опасающихся разорения.