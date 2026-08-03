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12:20, 3 августа 2026Ценности

Дочь шейха Дубая снялась для модного журнала

Дочь шейха Дубая, принцесса Махра снялась для арабской версии журнала Marie Claire
Мария Винар

Фото: @marieclairearabia

Дочь шейха Дубая, принцесса Махра снялась для арабской версии журнала Marie Claire. Фото опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

32-летняя Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, дочь нынешнего правителя Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, предстала на одних размещенных кадрах в белой рубашке и комплекте ювелирных украшений бренда APM Monaco, который включал длинные серьги, ожерелье, широкий браслет и кольцо с небольшими бриллиантами. На других снимках она запечатлена в нарядах кофейного и перламутрового оттенков из ассортимента марки palmer//harding.

Также Махра позировала с объемной прической и макияжем, выполненным с акцентом на черные графичные стрелки. За данные детали в образе отвечали стилист по волосам Сандра Ханель и звездный визажист Мария Асади.

Съемкой руководил модный фотограф Джереми Зассингер.

В июле 2024 года принцесса Махра всполошила общественность разводом. Она сообщила о расставании с мужем в своих соцсетях, намекнув, что причиной стала его измена. Спустя год стало известно, что принцесса обручилась с американским рэпером Френчем Монтаной.

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