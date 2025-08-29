Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:06, 29 августа 2025Из жизни

Принцесса ушла от неверного мужа к рэперу

Принцесса Дубая обручилась с рэпером Монтаной после развода с неверным мужем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @princess.sheikha.mahra

Американский рэпер Френч Монтана обручился с принцессой Дубая шейхой Махрой. Об этом сообщает TMZ.

Как выяснило издание, помолвка состоялась еще в июне во время Недели моды в Париже. Пара не скрывала свои отношения: с 2024 года рэпера видели с принцессой в мечетях и ресторанах в Дубае и Марокко, на парижском мосту Искусств и даже на прогулке по пустыне верхом на верблюдах.

Точную дату свадьбы стороны пока не называют. По информации TMZ, выбор принцессы одобрили ее родственники. Отец Махры — правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. В 2024 году она ушла от первого мужа, объявив о разводе в соцсети. Насколько известно, причиной были его измены.

Материалы по теме:
Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Его величество ЧебурашкаФаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
31 декабря 2019
«Влюбила в себя султана» Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
«Влюбила в себя султана»Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
16 января 2021

Рэпер Карим Харбуш, более известный под псевдонимом Френч Монтана, родился в Марокко, но сумел сделать музыкальную карьеру в США. Он исповедует суннитский ислам. Для него брак с шейхой Махрой также не станет первым. С первой женой Монтана развелся в 2012 году. В 2014 году он встречался с телезвездой Хлои Кардашьян, но роман продлился недолго.

В 2018 году сообщалось, что дочь Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, шейха Латифа, пыталась сбежать из Дубая при помощи бывшего агента военной разведки Франции Эрве Жобера, но ее схватили и с тех пор держат в неволе. Так же закончился побег, предпринятый в 2000 году ее старшей сестрой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    В российские школы направили список рекомендованных к просмотру 100 отечественных фильмов

    Тейлор Свифт объявила о помолвке. Что известно о роскошном торжестве, способном перерасти в свадьбу века?

    Генштаб ВСУ раскрыл число полученных тел военнослужащих в 2025 году

    Водитель погиб в результате удара украинского дрона по автомобилю

    Цены на аренду жилья в Москве спрогнозировали

    Мерц не исключил продолжение конфликта на Украине в течение долгого времени

    На Западе сообщили об идее Трампа привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине

    Военкор рассказал об ударах ВСУ по телам российских солдат для «разрыва их на куски»

    Украинский Shark превратили в носителя FPV-дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости