Принцесса ушла от неверного мужа к рэперу

Принцесса Дубая обручилась с рэпером Монтаной после развода с неверным мужем

Американский рэпер Френч Монтана обручился с принцессой Дубая шейхой Махрой. Об этом сообщает TMZ.

Как выяснило издание, помолвка состоялась еще в июне во время Недели моды в Париже. Пара не скрывала свои отношения: с 2024 года рэпера видели с принцессой в мечетях и ресторанах в Дубае и Марокко, на парижском мосту Искусств и даже на прогулке по пустыне верхом на верблюдах.

Точную дату свадьбы стороны пока не называют. По информации TMZ, выбор принцессы одобрили ее родственники. Отец Махры — правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. В 2024 году она ушла от первого мужа, объявив о разводе в соцсети. Насколько известно, причиной были его измены.

Рэпер Карим Харбуш, более известный под псевдонимом Френч Монтана, родился в Марокко, но сумел сделать музыкальную карьеру в США. Он исповедует суннитский ислам. Для него брак с шейхой Махрой также не станет первым. С первой женой Монтана развелся в 2012 году. В 2014 году он встречался с телезвездой Хлои Кардашьян, но роман продлился недолго.

В 2018 году сообщалось, что дочь Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, шейха Латифа, пыталась сбежать из Дубая при помощи бывшего агента военной разведки Франции Эрве Жобера, но ее схватили и с тех пор держат в неволе. Так же закончился побег, предпринятый в 2000 году ее старшей сестрой.