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15:31, 8 июня 2026Силовые структуры

Сына российского миллиардера отпустили

В Нижнем Новгороде из ИВС вышел сын миллиардера Корнилова после 10 суток ареста
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ярослав Гунин / ТАСС

Сын миллиардера 21-летний Сергей Корнилов вышел из изолятора временного содержания (ИВС) Нижнего Новгорода после 10 суток ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь Корнилову-младшему запрещено посещать бары и рестораны, где есть алкоголь. Он получил административный арест после буйного отдыха по злачным местам Нижнего Новгорода.

Суд лишил его водительского удостоверения на год и 11 месяцев после дорожно-транспортного происшествия в центре города. За рулем желтого кабриолета нетрезвый Корнилов вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями.

При этом прокуратура отменила возбужденное против него уголовное дело.

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