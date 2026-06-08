Сына российского миллиардера отпустили

В Нижнем Новгороде из ИВС вышел сын миллиардера Корнилова после 10 суток ареста

Сын миллиардера 21-летний Сергей Корнилов вышел из изолятора временного содержания (ИВС) Нижнего Новгорода после 10 суток ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь Корнилову-младшему запрещено посещать бары и рестораны, где есть алкоголь. Он получил административный арест после буйного отдыха по злачным местам Нижнего Новгорода.

Суд лишил его водительского удостоверения на год и 11 месяцев после дорожно-транспортного происшествия в центре города. За рулем желтого кабриолета нетрезвый Корнилов вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями.

При этом прокуратура отменила возбужденное против него уголовное дело.