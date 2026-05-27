Суд огласил решение для назвавшего себя мажором сына российского миллионера

Суд отправил под административный арест на 10 суток сына миллионера Корнилова

Суд огласил решение для водителя Mercedes, которым оказался назвавший себя мажором 21-летний сын миллионера Сергей Корнилов, устроивший дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что прокуратура отменила уголовное дело Корнилова.

По данным следствия, молодой человек устроил ДТП, будучи в нетрезвом состоянии. Он получит наказание по делу об агрессивном вождении. 26 мая ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако, по мнению журналистов, это не соответствует характеру совершенного преступления и степени общественной опасности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным отчитаться о ходе передачи дела и доводах журналистов.