Силовые структуры
16:04, 27 мая 2026

Суд огласил решение для назвавшего себя мажором сына российского миллионера

Суд отправил под административный арест на 10 суток сына миллионера Корнилова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ярослав Гунин / ТАСС

Суд огласил решение для водителя Mercedes, которым оказался назвавший себя мажором 21-летний сын миллионера Сергей Корнилов, устроивший дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Суд отправил его под административный арест на 10 суток.

Ранее сообщалось, что прокуратура отменила уголовное дело Корнилова.

По данным следствия, молодой человек устроил ДТП, будучи в нетрезвом состоянии. Он получит наказание по делу об агрессивном вождении. 26 мая ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако, по мнению журналистов, это не соответствует характеру совершенного преступления и степени общественной опасности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным отчитаться о ходе передачи дела и доводах журналистов.

