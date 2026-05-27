Хакер выдал командование ВМС США за женщину в соцсети Х

17:11, 27 мая 2026Мир

Хакер выдал командование ВМС США в Японии за женщину в соцсети Х
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Неизвестный хакер взломал официальный аккаунт командования Военно-морских сил (ВМС) США в Японии в социальной сети Х. Злоумышленник сменил имя профиля и фото пользователя на женские.

«Нам удалось вернуть контроль над аккаунтом и восстановить профиль и фото, однако мы до сих пор не можем вернуть прежнее имя», — сообщили представители ВМС во взломанном аккаунте. По их данным, хакер не публиковал никаких сообщений от имени военных.

Аккаунт по-прежнему называется «hemma1931». В американском командовании заявили, что продолжают попытки восстановить полный контроль над страницей.

Ранее глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель заявил о том, что Россия взламывает аккаунты американских чиновников и военных в мессенджере Signal. Пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х, однако никаких доказательств не привел.

По его словам, данная кампания якобы направлена против лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, среди которых действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политики и журналисты. Глава ФБР добавил, что были взломаны тысячи аккаунтов, злоумышленники смогли не только читать все переписки, но и красть контакты и рассылать фишинговые письма.

Но причастных к взломам имен и названий группировок он не представил.

