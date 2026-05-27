18:27, 27 мая 2026Бывший СССР

ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

DeepState: Ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Константиновке, ухудшается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский мониторинговый ресурс DeepState.

По данным аналитиков, в Константиновке российские войска используют тактику просачивания, а также увеличивают контроль территории вокруг города. Отмечается, что российские военные проникают в соседние деревни, откуда позже начинают заходить в город.

Кроме того, авторы сообщения отметили, что Вооруженные силы (ВС) России активно обстреливают населенный пункт, превращая его в «руины, которые невозможно будет удерживать».

Ранее стало известно, что российские войска берут Константиновку в клещи. Утверждается, что Вооруженные силы России не прекращают давление на подразделения ВСУ в городе и ведут атаки у центра населенного пункта.

