Исключение техники Samsung и Asus из параллельного импорта объяснили

Эксперт объяснил причину исключения Samsung и Asus из параллельного импорта

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Радио КП объяснил, почему технику Samsung и Asus исключили из параллельного импорта.

С 27 мая в России запретят параллельный импорт ноутбуков и персональных компьютеров от таких производителей, как Samsung, Asus, Acer, Hewlett Packard, Toshiba, Fujitsu и многих других. Как объяснили в Минпромторге, решение принято в интересах отечественных производителей, продукция которых плохо продается.

Муртазин отметил, что многие россияне неправильно понимают сам механизм параллельного импорта. Речь идет о легальном ввозе товаров без прямого участия правообладателя. Так, если производитель не поставляет продукцию в Россию, то отечественные компании получают право закупать ее через третьи страны и ввозить самостоятельно.

В качестве примера он привел Apple, чьи устройства закупаются через ОАЭ, Китай и другие страны, после чего официально проходят таможню и продаются в России с уплатой налогов. При этом Муртазин отметил, что часть брендов из обновленного списка уже фактически вернулась к официальным поставкам через российских партнеров.

Эксперт считает, что обычные потребители не почувствуют серьезных изменений.