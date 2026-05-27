Стрелявший из-за интим-видео с дочерью российский экс-мэр оспорил приговор

Экс-мэр из ХМАО, устроивший стрельбу из-за видео с дочерью, оспорил приговор

Бывший глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Сергей Грубцов, устроивший стрельбу, решил обжаловать семилетний приговор. Об этом сообщает Ura.ru.

Суд первой инстанции признал Грубцова виновным в покушении и угрозах, а также незаконном лишении свободы, проникновении в жилище, хулиганстве и применении насилия к представителю власти. Было установлено, что в декабре 2024 года он, вооруженный ружьем, ворвался в частный дом, выстрелил в потолок и потребовал сообщить, где находится несовершеннолетний сын хозяйки.

По данным источника, конфликт связан с распространением интимного видео с дочерью Грубцова.

