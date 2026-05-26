Осужденный за взяточничество экс-вице-губернатор Краснодарского края ушел на СВО и пропал

Осужденный за коррупцию экс-замглавы Краснодарского края Власов пропал на СВО

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осужденный за коррупцию, пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, тело бывшего чиновника не обнаружено, что позволяет предположить, что он может быть жив.

В свою очередь, журналист Андрей Кошик, ссылаясь на два независимых источника, сообщил о гибели Власова. Экс-вице-губернатор участвовал в боевых действиях в составе штурмовых отрядов группы «Восток». По информации журналиста, извлечь тело погибшего из зоны столкновения невозможно из-за ожесточенных боевых действий на том направлении, из-за чего Власов остается числиться пропавшим без вести.

В декабре 2025 года суд приговорил Власова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 90 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе расследования выяснилось, что чиновник, ответственный за стройку, узнал о незаконных выплатах, получаемых гендиректором НАО «РСК КК» Василием Хейманом от субподрядчиков. Он потребовал половину этих средств. Однако Хейман обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.

