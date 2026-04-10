Обвиненный в удушении детей российский учитель ушел на СВО

Учитель-балалаечник из Екатеринбурга, обвиненный в удушении детей, ушел на СВО

Учитель музыки из Екатеринбурга Артем Ваганов, которого обвинили в покушении на несовершеннолетних, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает E1 со ссылкой на источники.

По данным издания, мужчина не стал обжаловать свой арест и подписал контракт с Минобороны.

33-летнего учителя игры на балалайке задержали осенью 2025 года. По версии следствия, он душил детей пакетом у себя дома под предлогом проверки дыхания, а потом платил им за это деньги. Об увлечениях Ваганова дети рассказали родителям, а те обратились в полицию. Сам мужчина свою вину отрицал.

