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13:17, 6 июня 2026ПутешествияЭксклюзив

Названо любимое заграничное направление молодых россиян

«Туту»: Армения стала любимым заграничным направлением молодых россиян
Елизавета Гринберг (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Названо любимое заграничное направление молодых россиян — им оказалась Армения. Такими данными сервис путешествий «Туту» поделился на сессии «Туристический потенциал России: технологии, которые создают впечатления» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), передает корреспондент «Ленты.ру».

Сообщается, что молодежь России почти не ездит за границу, но в основном выбирает страны ближнего зарубежья и Китай. Так, молодые люди от 18 до 24 лет стали ездить в Армению в два раза чаще по сравнению с 2025 годом.

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Также эта возрастная группа стала на 90 процентов чаще путешествовать в Турцию, на 45 процентов — в Грузию и Китай. Также на 42 процента чаще молодые россияне стали выбирать Белоруссию для отдыха. В возрастных сегментах от 25 до 30 лет и от 30 до 35 лет основной интерес составляет Китай — они стали посещать страну Азии на 146 и 119 процентов чаще. Молодежь до 30 лет также интересуется Грузией (28,2 процента) и Белоруссией (26,3 процента), а 30-летние — Таджикистаном (45 процентов) и Арменией (38 процентов).

Ранее сообщалось, что российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны — они массово едут туда весной. Так, количество бронирований санаториев и спа-отелей увеличилось на 15,5 процента среди представителей поколения Z.

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