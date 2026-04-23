19:49, 23 апреля 2026

Российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях

Зарина Дзагоева
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны — они массово едут туда весной 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, количество бронирований санаториев и спа-отелей увеличилось на 15,5 процента среди представителей поколения Z. Средняя стоимость суточного размещения достигла 14,8 тысячи рублей, что на 4,6 процента выше, чем годом ранее. В число самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Пятигорск, Липецк, Зеленоградск и Светлогорск.

«Настоящими тревел-открытиями сезона стали такие локации, как Дорохово, Истра, Таганрог и Иноземцево, а список санаторных направлений пополнился Майкопом, Братском и Старой Мацестой», — отмечают эксперты.

Они также добавили, что современные санатории трансформировались и стали полноценными велнес-отелями с хорошим дизайном, СПА-комплексами, фитнес-залами и гибкими форматами размещения. Гости могут заниматься йогой, пилатесом, медитациями.

По словам замгенерального директора курорта «Лучи» Ольги Нарт, именно это и привлекло зумеров в санатории. Кроме того, более 70 процентов молодых людей считают ментальное здоровье приоритетом, поэтому выбирают спокойный отдых.

Ранее сообщалось, что российские зумеры придумали новый тренд в путешествиях — они полюбили ездить в фан-вояжи (короткие поездки, привязанные к конкретному событию). Уточняется, что представители поколения Z предпочитают в путешествиях получать как можно больше впечатлений.

