Путешествия
18:51, 22 января 2026Путешествия

Зумеры полюбили фан-вояжи

Российские зумеры полюбили ездить в короткие поездки ради концертов и матчей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Artie Medvedev / Shutterstock / Fotodom

Российские зумеры придумали новый тренд в путешествиях — они полюбили ездить в фан-вояжи (короткие поездки, привязанные к конкретному событию). Об этом рассказала заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт в материале, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что представители поколения Z предпочитают в путешествиях получать как можно больше впечатлений. Они часто ездят в разные города и страны ради концертов или спортивных матчей. Согласно результатам опроса аналитического центра Университета «Синергия», 22 процента молодых людей готовы отправиться в отпуск ради выступления любимого исполнителя или другого эмоционально значимого события.

Еще 46 процентов респондентов допустили такую поездку в зависимости от обстоятельств, а 32 процента опрошенных зумеров заявили, что не стали бы выделять отпуск под одно мероприятие.

Также представители поколения Z раскрыли, сколько готовы тратить на подобные поездки. 57 процентов респондентов признались, что отдали бы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а 14 процентов — более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские зумеры массово заинтересовались отдыхом в отечественных санаториях. Одной из причин популярности здравниц стал ребрендинг: теперь подобные заведения похожи на современные спа-отели с комфортными номерами.

