Зумеры массово захотели отдыхать в санаториях

Поколение Z выбирает отдых в санаториях на 20 процентов чаще, чем в 2023 году
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российские зумеры массово заинтересовались отдыхом в отечественных санаториях. Об этом в беседе с Life.ru рассказал основатель туроператора «Забота.Travel» Денис Волков.

По сообщению турэксперта, в 2025 году молодежь захотела отдыхать на лечебных курортах и выбирает их на 20 процентов чаще, чем в 2023 году. Одной из причин популярности здравниц стал ребрендинг: теперь подобные заведения похожи на современные спа-отели с комфортными номерами.

Также формат становится привлекательным из-за 13-процентного возврата налогового вычета по государственной программе и сезонных акций. «Поколение Z выбирает более осознанный подход к отдыху. Такой тренд стимулирует развитие внутреннего туризма и дает толчок к изменениям», — заключил эксперт.

Ранее россиянин отдохнул с семьей в санатории около белорусского города Гродно и описал свой опыт фразой «назад в прошлое за большие деньги». Путешественник удивился жесткому расписанию приема пищи.

