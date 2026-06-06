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12:59, 6 июня 2026Мир

Британский премьер-министр назвал сроки возможного удара России по НАТО

Премьер Великобритании Стармер: Россия способна напасть на НАТО в 2030 году
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия якобы способна напасть на страны НАТО через четыре года. Об этом сообщает Euronews.

«Согласно оценкам нашей разведки и разведок других стран НАТО, нападение России на альянс может произойти уже в 2030 году. Вы видите, насколько это срочно и каким приоритетом мы это сейчас считаем», — подчеркнул британский премьер.

Он назвал сроки возможного удара России по странам альянса, комментируя план увеличения инвестиций в оборонную промышленность. Стармер также отметил, что новый план будет ориентирован прежде всего на развитие военного потенциала. По его словам, все подробности будут опубликованы в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ ответил на обвинения в российской угрозе. Он подчеркнул, что подобные обвинения в адрес Москвы являются провокацией, которая заставляет жителей стран тратить больше средств на оборону своих государств.

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