Российские туристы отравились вином на Бали

Российская туристка на Бали выпила местного вина и попала в реанимацию

Двое российских туристов отравились на Бали популярным местным вином. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

31 мая Елена (имя изменено) прилетела на остров отдыхать с молодым человеком. Вечером того же дня в придорожном магазине она купила бутылку вина, вдвоем они выпили ее. Ночью девушке резко стало плохо: начались тошнота и судороги. Сразу после этого она потеряла сознание. Россиянку экстренно госпитализировали и сразу подключили к аппарату ИВЛ, вкололи противосудорожные и седативные препараты. Томография мозга показала норму, однако анализ крови выявил высокую кислотность — ей диагностировали отравление метанолом. Спутник Елены не выжил.

При этом у туристки не оказалось медицинской страховки. После трех дней в реанимации она задолжала больнице 425 миллионов индонезийских рупий (почти два миллиона рублей). Девушка нуждается в срочной транспортировке в Россию: местные больницы, по словам знакомых пострадавшей, не могут оказать должного лечения из-за нехватки оборудования и квалифицированных специалистов. Решается вопрос об эвакуации.

Ранее сообщалось, что российская туристка уснула на острове Бали в Индонезии и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. Она сразу поняла, что причиной стал жук томкат, так как не впервые отдыхает в Азии.