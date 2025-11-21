Силовые структуры
16:01, 21 ноября 2025Силовые структуры

В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге учителя музыки, обвиняемого в покушении на убийство несовершеннолетних, проверят на вменяемость. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. По данным агентства, учителю музыки Артему Ваганову проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Сообщается, что от действий мужчины пострадали минимум восемь детей, точное количество устанавливается. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

33-летний учитель игры на балалайке душил детей у себя дома под предлогом проверки дыхания, а потом платил им деньги. Об опасном увлечении учителя рассказали его подопечные своим родителям, а те обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию. Выяснилось, что уже долгое время мужчина приглашает домой учеников от 10 до 15 лет якобы для проверки инструмента. Там он надевает им пакет на голову и душит до 30 минут, называя это «проверкой» дыхания, за что платит деньги.

Ранее сообщалось, что Ваганов не признал вину в покушении на детей.

