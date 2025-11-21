Силовые структуры
14:31, 21 ноября 2025Силовые структуры

Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

В Екатеринбурге учитель музыки не признал вину в покушении на детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Юлия Гришина /  ТАСС

В Екатеринбурге учитель музыки Артем Ваганов не признал вину в покушении на детей. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина заявил, что признает вину по части возможного причинения вреда здоровью детей, но не согласен с тем, что хотел над кем-то расправиться. Также он опроверг версию о том, что подражал советскому маньяку Александру Сливко.

На вопрос о том, зачем он душил учеников полиэтиленовым пакетом, Ваганов не ответил.

Ранее сообщалось, что учителю музыки предъявили обвинение. По версии следствия, Ваганов душил детей у себя дома под предлогом проверки дыхания, а потом платил им деньги.

