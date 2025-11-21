Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:15, 21 ноября 2025Силовые структуры

Появились подробности по делу душившего детей учителя-балалаечника из российского города

В Екатеринбурге учителя-балалаечника обвинили в покушении на убийство детей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение 33-летнему учителю игры на балалайке Артему В., который душил детей у себя дома под предлогом проверки дыхания, а потом платил им деньги. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что после появления информации об опасных инициативах учителя следователи возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости