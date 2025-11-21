Появились подробности по делу душившего детей учителя-балалаечника из российского города

В Екатеринбурге учителя-балалаечника обвинили в покушении на убийство детей

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение 33-летнему учителю игры на балалайке Артему В., который душил детей у себя дома под предлогом проверки дыхания, а потом платил им деньги. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что после появления информации об опасных инициативах учителя следователи возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни.