Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:14, 19 ноября 2025Силовые структуры

Душивший детей учитель-балалаечник из российского города попал на видео

На Урале учитель-балалаечник душил детей за деньги, он уволен, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге 33-летний учитель игры на балалайке Артем В. душил детей у себя дома под предлогом проверки дыхания, а потом платил им деньги. О скандальном педагоге рассказало издание E1.ru.

На кадрах виден лежащий на диване мальчик, а на его голове держит пакет сидящий рядом мужчина.

Об опасном для детей увлечении учителя рассказали его подопечные своим родителям, а те уже обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию. Выяснилось, что уже долгое время мужчина приглашает домой учеников от 10 до 15 лет якобы для проверки инструмента. Там он надевает им пакет на голову и душит до 30 минут, называя это «проверкой» дыхания, за что платит деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни»). Учителю грозит до трех лет колонии с запретом на профессию. С него взята подписка о невыезде.

После скандала он уволился. Мужчина работал в отделе дополнительного образования в школе № 17, он также руководил детским балалаечным ансамблем «Обертон». У него нет жены и детей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области школьница порезала учительницу ножницами.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости