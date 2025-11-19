Душивший детей учитель-балалаечник из российского города попал на видео

На Урале учитель-балалаечник душил детей за деньги, он уволен, возбуждено дело

В Екатеринбурге 33-летний учитель игры на балалайке Артем В. душил детей у себя дома под предлогом проверки дыхания, а потом платил им деньги. О скандальном педагоге рассказало издание E1.ru.

На кадрах виден лежащий на диване мальчик, а на его голове держит пакет сидящий рядом мужчина.

Об опасном для детей увлечении учителя рассказали его подопечные своим родителям, а те уже обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию. Выяснилось, что уже долгое время мужчина приглашает домой учеников от 10 до 15 лет якобы для проверки инструмента. Там он надевает им пакет на голову и душит до 30 минут, называя это «проверкой» дыхания, за что платит деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни»). Учителю грозит до трех лет колонии с запретом на профессию. С него взята подписка о невыезде.

После скандала он уволился. Мужчина работал в отделе дополнительного образования в школе № 17, он также руководил детским балалаечным ансамблем «Обертон». У него нет жены и детей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области школьница порезала учительницу ножницами.