13:39, 19 ноября 2025Силовые структуры

Российская школьница порезала ножницами горло учительнице

В Челябинской области школьница порезала учительницу ножницами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области школьница порезала учительницу ножницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 293 («Халатность») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, в одной из школ Карталы 14-летняя девочка во время урока нанесла удар маникюрными ножницами в шею учительнице.

Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Действиям руководства образовательного учреждения будет дана правовая оценка.

