17:48, 11 мая 2026Мир

Стала известна вероятная дата начала евроинтеграции Украины

Еврокомиссар Кос: Переговоры с Украиной о членстве в ЕС должны пройти в июне
Андрей Шеньшаков
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Omar Havana / Reuters

Еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что Европейский союз (ЕС) может начать прямые переговоры с Украиной о членстве в организации уже в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление в ходе встречи глав МИД союза.

Известно, что 5 июня в столице Черногории Подгорице пройдет саммит ЕС. Кос заявила, что настояла на обсуждении вступления Украины в ряды членов организации.

«Можем начать переговоры еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС, остальные пять кластеров можем открыть в июле», — сказала Марта в своем выступлении.

Она также отметила, что получила «позитивное сообщение» от нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что страны ЕС сменили стратегию по интеграции Украины. На фоне этого посол страны при союзе Всеволод Ченцев назвал полноправное членство приоритетом, но признал необходимость «ощутимых шагов уже сейчас».

