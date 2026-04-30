Страны ЕС сменили стратегию по интеграции Украины

Politico: ЕС подготовил для Украины льготы вместо ускоренного членства

Европейский союз (ЕС) готовит для Украины пакет краткосрочных льгот, поскольку надежды на ускоренное вступление страны в блок окончательно растаяли. Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, в ЕС ищут обходные пути для сближения с Киевом.

Предполагается, что Украина получит расширенный доступ к европейским рынкам, а также сможет глубже участвовать в программах и институтах союза. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцев назвал полноправное членство приоритетом, но признал необходимость «ощутимых шагов уже сейчас».

Идея «ускоренной постепенной интеграции» возникла после того, как Германия и Франция отвергли планы обратного расширения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немедленное членство Украины невозможно, допустив для Киева участие в Совете ЕС без права голоса.

Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз.