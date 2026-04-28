Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 28 апреля 2026Мир

Слова Мерца об уступках Украины приравняли к величайшему провалу Европы

Мема: Слова Мерца о территориальных уступках Украины говорят о провале Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Martin Meissner / AP

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках Украины говорят о политическом провале Европы. Об этом на странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Это называется политическим провалом, величайшим провалом Европы за десятилетия. В тот момент, когда Украина начнет вести переговоры, это станет политическим концом в Евросоюзе для таких людей, как Мерц», — написал он.

По словам финского политика, позиция европейских лидеров по урегулированию конфликта на Украине начала меняться, поэтому в какой-то момент придется вести переговоры.

Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok