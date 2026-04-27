16:46, 27 апреля 2026

Мерц назвал Киеву цену за членство в ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Teresa Kroeger / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз (ЕС), передает Reuters.

«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, потом мирный договор с Россией. Тогда может быть, что часть территории Украины больше не является украинской», — заявил Мерц студентам в Марсберге. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется одновременно предложить населению путь в Европу.

«Если президент Зеленский хочет сообщить об этом своему собственному населению и получить за это большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен в то же время сказать народу: "Я открыл для вас путь в Европу"», — дал совет немецкий канцлер.

Мерц предостерег от ожиданий быстрого вступления, назвав нереалистичными сроки даже 2028 года. Он предложил промежуточный вариант — статус наблюдателя для Украины в институтах ЕС.

Ранее стало известно, что в ЕС формируется напряженность из-за разных позиций в вопросе вступления Украины в объединение. Облегченное членство, которое страны Европы намерены предложить Украине, больше похоже на вежливый отказ. Сплоченность, которую демонстрирует объединение, больше внешняя, чем реальная. Владимиру Зеленскому стало сложней продвигать мысль о том, что речь идет о безопасности всего континента.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    P. Diddy попросил арестовать угрожавшего ему компроматом

    В Кремле выступили с призывом по Ирану

    Биолог рассказал о судьбе растений после снегопада в Москве

    Утонувшие из-за ливня в Китае машины попали на видео

    Журова заступилась за Исинбаеву

    В России объяснили дефицит регионов в 1,5 триллиона рублей

    Мерц назвал Киеву цену за членство в ЕС

    Мужчина расправился с мужем и женой на глазах у трехлетнего ребенка и скрывался 28 лет

    Волочкова пообещала согреть москвичей на фоне снегопадов

    Все новости
