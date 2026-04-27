Мерц назвал Киеву цену за членство в ЕС

Мерц допустил потерю Украиной территорий ради членства в Евросоюзе

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз (ЕС), передает Reuters.

«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, потом мирный договор с Россией. Тогда может быть, что часть территории Украины больше не является украинской», — заявил Мерц студентам в Марсберге. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется одновременно предложить населению путь в Европу.

«Если президент Зеленский хочет сообщить об этом своему собственному населению и получить за это большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен в то же время сказать народу: "Я открыл для вас путь в Европу"», — дал совет немецкий канцлер.

Мерц предостерег от ожиданий быстрого вступления, назвав нереалистичными сроки даже 2028 года. Он предложил промежуточный вариант — статус наблюдателя для Украины в институтах ЕС.

Ранее стало известно, что в ЕС формируется напряженность из-за разных позиций в вопросе вступления Украины в объединение. Облегченное членство, которое страны Европы намерены предложить Украине, больше похоже на вежливый отказ. Сплоченность, которую демонстрирует объединение, больше внешняя, чем реальная. Владимиру Зеленскому стало сложней продвигать мысль о том, что речь идет о безопасности всего континента.