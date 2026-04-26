Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 26 апреля 2026

Позицию стран ЕС по облегченному членству для Украины сравнили с отказом

UnHerd: В ЕС формируется напряженность из-за разногласий по членству для Украины
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Vladimir Zivojinovic / Getty Images

В ЕС формируется напряженность из-за разных позиций в вопросе вступления Украины в объединение. Такие выводы публикует британская медиаплатформа UnHerd.

Ранее в Евросоюзе договорились о выделении Киеву очередного кредита в 90 миллиардов рублей. Данный вопрос завершился консенсусом, но понимания, чем все закончится на поле боя, у лидеров стран Евросоюза все еще нет, отмечается в материале.

Облегченное членство, которое страны Европы намерены предложить Украине, больше похоже на вежливый отказ, считает автор материала. Сплоченность, которую демонстрирует объединение, больше внешняя, чем реальная, убежден он. Также подчеркивается, что Владимиру Зеленскому стало сложней продвигать мысль о том, что речь идет о безопасности всего континента.

В воскресенье президент Молдавии Майя Санду приехала на Украину, чтобы почтить память жертв Чернобыльской аварии. В этот же день она прибыла на встречу с Зеленским, где стороны обсудили вступление Киева и Кишинева в Европейский союз. Президент Украины на встрече отметил, что обе страны совершают усилия для открытия всех шести переговорных кластеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал большую победу над Ираном

    Лидер РПЛ обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура

    Трамп заявил о разочаровании НАТО

    Позицию стран ЕС по облегченному членству для Украины сравнили с отказом

    Трамп рассказал об общении с Путиным

    Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

    Трамп рассказал о самочувствии после покушения

    Пожилая женщина расправилась с мужем и придумала оригинальное оправдание

    В Европе испугались последствий решения ЕС против России и Китая

    Главнокомандующий ВСУ признал наступление России по всей линии фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok