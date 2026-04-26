Позицию стран ЕС по облегченному членству для Украины сравнили с отказом

UnHerd: В ЕС формируется напряженность из-за разногласий по членству для Украины

В ЕС формируется напряженность из-за разных позиций в вопросе вступления Украины в объединение. Такие выводы публикует британская медиаплатформа UnHerd.

Ранее в Евросоюзе договорились о выделении Киеву очередного кредита в 90 миллиардов рублей. Данный вопрос завершился консенсусом, но понимания, чем все закончится на поле боя, у лидеров стран Евросоюза все еще нет, отмечается в материале.

Облегченное членство, которое страны Европы намерены предложить Украине, больше похоже на вежливый отказ, считает автор материала. Сплоченность, которую демонстрирует объединение, больше внешняя, чем реальная, убежден он. Также подчеркивается, что Владимиру Зеленскому стало сложней продвигать мысль о том, что речь идет о безопасности всего континента.

В воскресенье президент Молдавии Майя Санду приехала на Украину, чтобы почтить память жертв Чернобыльской аварии. В этот же день она прибыла на встречу с Зеленским, где стороны обсудили вступление Киева и Кишинева в Европейский союз. Президент Украины на встрече отметил, что обе страны совершают усилия для открытия всех шести переговорных кластеров.