Стало известно об ухудшении отношений между Украиной и США

NYT: Зеленский отдаляется от США из-за пренебрежения со стороны Вашингтона

Украинский лидер Владимир Зеленский все больше отдаляется от США из-за пренебрежительного отношения со стороны Вашингтона. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

«В условиях "заморозки" мирных переговоров Владимир Зеленский, похоже, отдаляется от Соединенных Штатов. Путь Украины к потенциальному разрыву отношений с США полон неудач и унижений», — говорится в материале.

Отмечается, что Зеленский начал публично критиковать США в выражениях, которые были бы немыслимы еще год назад. Уточняется, что глава Украины остался недоволен тем, что США уделяют меньше внимания Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке. В издании также напомнили, что, по мнению украинского лидера, президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву.

