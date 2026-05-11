17:37, 11 мая 2026

Глава МИД Литвы призвал давить на Россию

Глава МИД Литвы Будрис призвал Европу давить на Россию, а не вести переговоры
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Кястутис Будрис призвал Европу оказывать на Россию давление, а не вести с ней переговоры. Об этом пишет Reuters.

«Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию», — заявил руководитель литовского ведомства.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что переговорщиком между РФ и Европейским союзом мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что республика готова разместить на своей территории больше американских военных.

