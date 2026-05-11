Песков сделал заявление об ответе ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров

Песков: Россия не получала ответа от ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров

Москва не получала ответа от Европейского союза (ЕС) по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для переговоров между Россией и ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, у российского президента поинтересовались, кто был бы для него предпочтительнее на переговорах. На этот вопрос был назван Шредер. Выбор пресс-секретарь президента объяснил тем, что Путин хорошо знает этого политика.

Глава РФ ранее подчеркнул, что на роль переговорщика не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Также сообщалось, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить возможные переговоры с Путиным в ходе саммита, который состоится в июне.