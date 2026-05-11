17:20, 11 мая 2026Россия

Песков сделал заявление об ответе ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров

Москва не получала ответа от Европейского союза (ЕС) по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для переговоров между Россией и ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, у российского президента поинтересовались, кто был бы для него предпочтительнее на переговорах. На этот вопрос был назван Шредер. Выбор пресс-секретарь президента объяснил тем, что Путин хорошо знает этого политика.

Глава РФ ранее подчеркнул, что на роль переговорщика не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Также сообщалось, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить возможные переговоры с Путиным в ходе саммита, который состоится в июне.

