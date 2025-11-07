Мужчина избил пассажира в московском метро

В Москве полиция задержала мужчину, избившего пассажира в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, инцидент произошел в переходе станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии. Пьяный мужчина напал на другого. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Возбуждено дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Нападавший находится под подпиской о невыезде.

