14:43, 6 ноября 2025Силовые структуры

Мужчины с болгаркой и фототехникой проникли в московский тоннель метро

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Москве задержали двоих пассажиров, проникших в тоннель метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Марксистская». Камеры зафиксировали, как двое мужчин спустились на пути и зашли в тоннель.

Полицейские задержали нарушителей. У них изъяли рюкзаки с домкратом, фотоаппаратами, набором отверток и болгаркой. Мужчины заявили, что спустились в метро, чтобы сделать фотографии для публикации в тематических каналах. Против фигурантов составили протоколы по части 3 статьи 20.17 («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта») КоАП РФ.

Ранее стало известно, что в Вологде подростки ради веселья вломились в бомбоубежище и вынесли противогазы, огнетушители и защитные костюмы.

