Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:08, 31 октября 2025Силовые структуры

Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

В Вологде подростки проникли в бункер и украли противогазы с огнетушителями
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Вологде подростки ради веселья вломились в бомбоубежище и вынесли противогазы, огнетушители и защитные костюмы. Свои бесчинства они сняли на видео, которое выложили в сеть, а там на запись наткнулись полицейские, пишет VologdaPoisk.

На кадрах видны подростки, бегающие по бункеру.

По данным регионального управления МВД, несовершеннолетние проникли в защитное сооружение, сорвав навесной замок. Помимо противогазов и огнетушителей юные нарушители украли фонари и портативные аккумуляторы, а также повредили находившиеся внутри помещения имущество. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Задержанным 13 — 14 лет, они заявили в отделе полиции, что вломились в бункер из любопытства, а вещи взяли, чтобы снять видео для соцсетей.

Подростки на профилактических учетах не состояли, воспитываются в полных и благополучных семьях. Их отправят в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД. Родители будут выплачивать причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе 19-летний юноша на спор угнал машину и вернул на место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Лживый пост об СВО оценили в шесть лет колонии

    Информацию о лишении мэра Одессы гражданства опровергли

    Луна обрушилась на американские СМИ

    Российской семье пришлось месяц жить в воде

    Трамп высказался о возобновлении ядерных испытаний

    Кайли Дженнер опубликовала фото в оголяющем грудь платье

    Трамп опроверг планы нанести удары по одной стране

    Турист отправился на вершину Непала, заболел по пути и не выжил

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости