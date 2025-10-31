Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

В Вологде подростки проникли в бункер и украли противогазы с огнетушителями

В Вологде подростки ради веселья вломились в бомбоубежище и вынесли противогазы, огнетушители и защитные костюмы. Свои бесчинства они сняли на видео, которое выложили в сеть, а там на запись наткнулись полицейские, пишет VologdaPoisk.

На кадрах видны подростки, бегающие по бункеру.

По данным регионального управления МВД, несовершеннолетние проникли в защитное сооружение, сорвав навесной замок. Помимо противогазов и огнетушителей юные нарушители украли фонари и портативные аккумуляторы, а также повредили находившиеся внутри помещения имущество. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Задержанным 13 — 14 лет, они заявили в отделе полиции, что вломились в бункер из любопытства, а вещи взяли, чтобы снять видео для соцсетей.

Подростки на профилактических учетах не состояли, воспитываются в полных и благополучных семьях. Их отправят в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД. Родители будут выплачивать причиненный ущерб.

