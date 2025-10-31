Российский юноша на спор угнал машину и попал на видео

Во Владикавказе 19-летний юноша на спор угнал машину и вернул на место. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor, предоставив видео.

На кадрах молодой человек подбегает к машине и уезжает.

По данным канала, хозяин оставил ключ в замке и отлучился поработать. Подозреваемый заметил это и заключил с друзьями пари. Он сел за руль, прокатился на машине и вернул ее на место. Однако юноша прихватил с собой 15 тысяч рублей из салона.

Против хулигана возбуждено дело за угон и кражу.

