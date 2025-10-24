Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

Под Красноярском подросток без прав устроил погоню с полицией на угнанном авто

В Туве 17-летний подросток угнал машину и устроил погоню с полицией. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, экипаж ДТП заметил на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае автомобиль из ориентировки о похищении. Полицейские попытались остановить водителя, но тот проигнорировал их. Началась погоня. Водитель угнанного авто совершал рискованные маневры и создавал угрозу прохожим. Тогда инспектор ДПС из окна служебного авто выстрелил в воздух и по колесам.

После этого гонщика удалось остановить. Выяснилось, что за рулем был подросток без прав. На пассажирском кресле сидел его родственник-студент. Госавтоинспекторы составили административные протоколы в отношении водителя. Кроме того, возбуждено дело по статье о краже.

