19:33, 22 октября 2025Силовые структуры

Курьер-нарушитель скрылся от полицейской погони в Эрмитаже

В Петербурге курьер пытался скрыться от сотрудников ДПС в Эрмитаже, его поймали
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Росгвардейцы задержали курьера-нарушителя, который пытался скрыться от сотрудников ДПС на территории Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Росгвардии по Северо-Западному округу.

Полицейские заметили доставщика, когда он, нарушая правила, проехал по Дворцовой набережной. Во время погони молодой человек свернул в служебный проезд на территорию музейного комплекса, чтобы скрыться от силовиков. Там его и остановили.

Курьером-нарушителем оказался 21-летний уроженец Перми.

Ранее в Казани на видео попала погоня россиянина за девушкой, которая воровала продукцию в магазине.

