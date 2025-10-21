Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 21 октября 2025Силовые структуры

Россиянин догнал девушку-воровку и избил ее на видео

В Казани задержали владельца торговой точки, избившего девушку за воровство
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Казани на видео попала погоня россиянина за девушкой, которая воровала продукцию в магазине. Ролик в своем Telegram-канале публикует RT.

На кадрах видно, как девушка и мужчина с разных сторон бегут к двери подъезда. Девушка набирает код и забегает внутрь, но не успевает закрыть дверь, мужчина врывается следом, бьет ее, а потом выводит на улицу. По данным источника издания, девушка регулярно совершает кражи в магазине, принадлежащем мужчине. Он погнался за ней после того, как она украла из кассы дневную выручку.

Владелец торговой точки отвел воровку в полицию. Республиканское МВД проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее на видео попал россиянин, который метнул полено и помог полиции задержать лихача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    Названа группа особого риска внезапной сердечной смерти

    Положение китайской экономики оказалось хрупким и рискованным

    Названы перспективы дела о расправе над снявшим «Закрытую школу» режиссером

    Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в сектор Газа

    Аэропорт в Финляндии оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России

    Россиянам назвали альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

    На Украине заметили одну странность в появлениях Залужного

    В США рассказали о «большом аппетите» республиканцев к санкциям против России

    Суд принял решение по обманувшим российского блогера Митрошину адвокатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости