Россиянин догнал девушку-воровку и избил ее на видео

В Казани задержали владельца торговой точки, избившего девушку за воровство

В Казани на видео попала погоня россиянина за девушкой, которая воровала продукцию в магазине. Ролик в своем Telegram-канале публикует RT.

На кадрах видно, как девушка и мужчина с разных сторон бегут к двери подъезда. Девушка набирает код и забегает внутрь, но не успевает закрыть дверь, мужчина врывается следом, бьет ее, а потом выводит на улицу. По данным источника издания, девушка регулярно совершает кражи в магазине, принадлежащем мужчине. Он погнался за ней после того, как она украла из кассы дневную выручку.

Владелец торговой точки отвел воровку в полицию. Республиканское МВД проводит проверку по факту произошедшего.

