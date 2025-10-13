Силовые структуры
15:14, 13 октября 2025

Россиянин на видео метнул полено и помог полиции задержать лихача

В Иркутской области россиянин бросил полено в лицо угонщику и попал на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Вологодской области полицейская погоня за пьяным россиянином попала на видео. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как после требования полицейских возле поселка Ермаково остановиться, водитель ВАЗ дал по газам и попытался скрыться. После непродолжительной погони, лихач въехал в гаражный кооператив, выскочил из машины и побежал. Заметивший это мужчина, находившийся на крыше гаража точно бросил полено в лицо нарушителя порядка и остановил его.

Полицейские задержали хулигана, выяснилось, что он находился за рулем в нетрезвом виде. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

